Российский полковник раскрыл тактику борьбы с украинскими беспилотниками

«Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — описал аналитик и добавил, что подобная схема работает эффективно, в частности, в Белгородской области, где практически все летающие объекты теряют управляемость, не долетают до целей и падают.