Российский полковник раскрыл тактику борьбы с украинскими беспилотниками
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) помогают России бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тактику действий в беседе с Геннадий Алехин.
По его словам, системы ПВО не могут сбивать мелкие дроны, и основная их цель — более крупные беспилотники, к примеру Ту-141 «Стриж», которые способны преодолевать большие расстояния.
«Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — описал аналитик и добавил, что подобная схема работает эффективно, в частности, в Белгородской области, где практически все летающие объекты теряют управляемость, не долетают до целей и падают.
30 апреля командир взвода глубинной разведки Западного военного округа с позывным «Дукат» рассказал, что операторы БПЛА используют специальную тактику «карусели» для беспрерывного ведения разведки на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.