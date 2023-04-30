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Российский полковник раскрыл тактику борьбы с украинскими беспилотниками

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) помогают России бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тактику действий в беседе с Геннадий Алехин.

Российский полковник раскрыл тактику борьбы с украинскими беспилотниками
© Lenta.ru

По его словам, системы ПВО не могут сбивать мелкие дроны, и основная их цель — более крупные беспилотники, к примеру Ту-141 «Стриж», которые способны преодолевать большие расстояния.

«Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — описал аналитик и добавил, что подобная схема работает эффективно, в частности, в Белгородской области, где практически все летающие объекты теряют управляемость, не долетают до целей и падают.

30 апреля командир взвода глубинной разведки Западного военного округа с позывным «Дукат» рассказал, что операторы БПЛА используют специальную тактику «карусели» для беспрерывного ведения разведки на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

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