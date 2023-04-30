На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
Атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«И вот эта работа [атаки на Крым] и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. Об этом она сообщила в эфире Телемарафона «Єдині новини».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ВСУ атаковали полуостров беспилотниками в день ЧП в Севастополе. Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА. Обошлось без жертв.