Полковник назвал мешающие наступлению ВСУ на Крым проблемы

Полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов назвал проблемы, которые мешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести результативное наступление на Крым. На эту тему он порассуждал в разговоре с Ura.ru.

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По словам аналитика, для выполнения этой задачи украинской армии не хватает техники, личного состава, боеприпасов, а также тылового, технического и инженерного обеспечения.

«Та численность, которая у них имеется, не позволяет создать оперативный резерв, который необходим для попытки развития успеха. Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет», — отметил Насонов.

Эксперт также сослался на данные разведки, согласно которым, армии Украины не удалось должным образом подготовить бойцов. Для полноценной подготовки солдат у ВСУ, по мнению эксперта, нет времени.