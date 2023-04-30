В России отреагировали на гибель двух человек при обстреле ВСУ Брянской области

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Ранее стало известно, что в ночь на 30 апреля два человека погибли в результате обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Позднее глава региона заявил, что ВСУ во второй раз за ночь на воскресенье, 30 апреля, обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщил Богомаз, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько снарядов.

«К сожалению, НАТО поставляет Украине оружие, которое позволяет наносить удары со значительной дальности. Предотвратить это нашим вооруженным силам крайне сложно. Если же подобное совершают диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), то мы не должны этого допускать. А если это дроны, то нам надо значительно увеличить количество антидроновых систем», — заявил Чепа.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света.