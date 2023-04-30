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В ВСУ оценили сроки обучения украинских пилотов на F-16

Для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 хватит трех месяцев интенсивных тренировок. Об этом заявил советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

В ВСУ оценили сроки обучения украинских пилотов на F-16
© Lenta.ru

В своей оценке он сослался на рассуждения начальника авиации ВВС республики Сергея Голубцова, который также полагает, что летчикам необходимо существенно меньше времени на подготовку, нежели считают союзники.

«Надо просто выучить хорошо английский язык, и нужна практика. Чтобы хорошо летать и выполнять задания, нужен практический опыт», — согласился Игнат с мнением Голубцова.

В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к союзникам и призвал поставить F-16. Тем не менее в Пентагоне заверили, что пока не собираются передавать Украине боевые самолеты.

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