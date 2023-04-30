Зеленский заявил о невозможности обеспечить все военные потребности Украины

Ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить все военные потребности Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со скандинавскими СМИ.

©

«Ни одна из стран не может полностью обеспечить Украину. Это современный конфликт, масштабов которого еще не было. Я имею в виду гибридность масштаба применения различных технологий», — заявил Зеленский.

По его словам, Украине недостаточно нынешних объемов помощи. Украинский лидер добавил, что сейчас из-за этого существует «великий риск» для страны.

«Вы знаете, чего Украине недостаточно. Что-то может прийти и оно недоукомплектовано и требуется доукомплектовать», — заключил он.