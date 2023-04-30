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Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не сможет обеспечить Украину

Ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить все военные потребности Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со скандинавскими СМИ.

Зеленский заявил о невозможности обеспечить все военные потребности Украины
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«Ни одна из стран не может полностью обеспечить Украину. Это современный конфликт, масштабов которого еще не было. Я имею в виду гибридность масштаба применения различных технологий», — заявил Зеленский.

По его словам, Украине недостаточно нынешних объемов помощи. Украинский лидер добавил, что сейчас из-за этого существует «великий риск» для страны.

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«Вы знаете, чего Украине недостаточно. Что-то может прийти и оно недоукомплектовано и требуется доукомплектовать», — заключил он.

С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают Украине финансами и вооружением. Однако президент США Джо Байден отказывается поставлять Украине современное оборудование, в числе которого запрашиваемые Киевом истребители F-16. Военный эксперт объяснил, что Украина зашла в тупик, запрашивая новую технику от Запада.

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