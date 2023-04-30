$80.51-1.0588.37-1.83

Глава парламента Крыма: попытка Киева напасть на полуостров получит жёсткий отпор

Попытка Киева организовать наступление на Крым получит жёсткий отпор, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму ответили на анонс Зеленского контрнаступления на Крым
© РИА Новости

«Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми как барабан», — сказал он РИА Новости.

При этом расслабляться Крыму не стоит, считает парламентарий.

«Мы понимаем, с кем имеем дело. Это — не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это — объединённый и организованный Запад. Он — главное действующее лицо», — добавил политик.

Константинов выразил мнение, что киевские власти нужны Западу для того, «чтобы списать на них все неудачи, если или когда всё станет плохо».

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Как сообщило финское издание Yle, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, которое, по его мнению, поможет захватить Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий