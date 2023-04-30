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Defence24: Британия купит для Украины ракеты дальностью до 300 км

Британия закупит, а потом передаст Украине ракеты большой дальности и технику, обеспечивающую мобильность войск. О планах Лондона сообщил польский портал Defence24.

СМИ: Британия купит для Украины ракеты дальностью до 300 км
© globallookpress.com

Деньги на оружие и технику возьмут из фонда, который формируется за счет взносов Соединенного Королевства, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы.

Западные СМИ объяснили причину возможного провала ВСУ в наступлении

Уже удалось собрать более 653 миллионов долларов. Часть средств потратили. На них купили беспилотные летательные аппараты, системы разведки и средства ПВО, а также запчасти для боевой техники ВСУ.

Сейчас в планах покупка ракет, дальность которых составит от 100 до 300 километров.

Также украинским войскам нужны тральщики (для танков Т-72, "Леопард-1" и "Леопард-2"), саперные танки и самоходные мосты "любого размера", по которым смогут проехать тяжелые западные танки.

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