Украина признала тяжелое положение ВСУ в Артемовске

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ведут бои в Артемовске (украинское название — Бахмут), находятся в тяжелом положении. Непростое положение украинских солдат признала заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она, добавив, что российские военные не оставляют попыток провести атаки на артемовском направлении.

При этом она подчеркнула, что пока у них не получилось взять Артемовск под свой контроль, заверив, что ВСУ удается проводить контратаки на определенных участках.