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Украинские военные за 40 минут обстреляли ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Никольское, выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

Украинские военные за 40 минут обстреляли ДНР
© ТАСС

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 01.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 00.40 был обстрелян населенный пункт Никольское, по нему выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра.

Ранее "СП" писала, что в районе Херсона удалось сбить один из украинских штурмовиков. Он пытался атаковать позиции России.

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