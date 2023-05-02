Украинские военные за 40 минут обстреляли ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Никольское, выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 01.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 00.40 был обстрелян населенный пункт Никольское, по нему выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра.