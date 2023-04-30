Мобилизация: последние новости на сегодня 30 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Под Белгородом нашли тело мобилизованного из Ленинградской области

Ему было 47 лет. Военнослужащего призвали в рамках частичной мобилизации из города Сланцы в Ленинградской области. Тело нашли в овраге в районе улицы Колхозная. Он покончил жизнь самоубийством.

До призыва на службу мобилизованный был учредителем нескольких фирм по грузоперевозкам.

Получили штраф за уклонение от мобилизации: адвокат посоветовал, что делать

На Украине продолжается общая мобилизация, сообщает 24tv.ua.

Получить повестку могут все мужчины. Как сообщил адвокат Ростислав Кравец, к нему обратился военнообязанный, который заявил об открытом уголовном производстве в отношении его за уклонение от мобилизации. При этом он утверждает, что не получал повесток, при том, что проживает по своему адресу регистрации.

По словам юриста, должным образом повестка может быть вручена только лично в руки. В другом случае ее могут вручить через администрацию предприятия, когда руководителю дают соответствующие повестки его сотрудникам.

Если повестка нигде не вручалась, а человек нигде не расписывался, то есть все основания для обжалования таких штрафов, отметил Кравец.

«Грядет мобилизация?». Кремль сделал важное заявление для россиян

В России до середины июля продолжится призыв на военную службу, сообщает progorod58.ru.

На срочную службу на 12 месяцев призывают россиян в возрасте от 18 до 27 лет. При этом граждан в зону проведения специальной военной операции не направят, так как у солдат нет соответствующих навыков.