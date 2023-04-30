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Спецоперация на Украине 30 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 30 апреля: последние новости на сегодня
© РИА Новости

Два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Брянской области

Военные Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

Жертвами нападения стали двое мирных жителей. При попадании снаряда также разрушен жилой дом, еще два здания частично обрушились.

На месте работают оперативные службы области.

Зеленский заявил, что ВСУ начнёт контрнаступление без западных истребителей

Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь западных истребителей, сообщает RT со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, больше затягивать нельзя. Как отметил глава государства, без иностранных истребителей военные Украины будут терять больше солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление Киева закончится поражением. После этого Украина будет бессильна собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести оборонительную войну.

ВС РФ заманили в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные завели в ловушку личный состав одного из подразделений украинской армии и нанесли по нему огонь, сообщает «Газета.ру».

Несколько российских беспилотников выслеживали перемещения солдат Украины под Авдеевкой и передавали данные артиллерии. По войскам украинских Вооруженных сил были нанесены удары, что заставило их покинуть укрытия и занять новый блиндаж.

После этого разведчики России скорректировали данные и нанесли окончательный поражающий удар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет контрнаступление, не дожидаясь западных истребителей. Из-за этого будут гибнуть больше украинских солдат.

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