В США продлили срок службы «Александрии»

Военно-морские силы (ВМС) США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителя ВМС.

Подлодка покинула плавучий сухой док ВМС США ARCO (ARMD-5) 5 апреля. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев. Также в третьем квартале 2023 финансового года планируют начать обслуживание подлодки Scranton.

Отмечается, что Пентагон требует наличия 66 многоцелевых подлодок, а сейчас в эксплуатации находится только 50 многоцелевых субмарин.

Атомную подлодку «Александрия» спустили на воду в 1990 году. Субмарины этого типа могут нести торпеды, а также крылатые ракеты Harpoon и Tomahawk.

В марте издание Washington Examiner писало, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота.