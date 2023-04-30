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В США продлили срок службы «Александрии»

Военно-морские силы (ВМС) США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителя ВМС.

В США продлили срок службы «Александрии»
© globallookpress.com

Подлодка покинула плавучий сухой док ВМС США ARCO (ARMD-5) 5 апреля. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев. Также в третьем квартале 2023 финансового года планируют начать обслуживание подлодки Scranton.

Отмечается, что Пентагон требует наличия 66 многоцелевых подлодок, а сейчас в эксплуатации находится только 50 многоцелевых субмарин.

Атомную подлодку «Александрия» спустили на воду в 1990 году. Субмарины этого типа могут нести торпеды, а также крылатые ракеты Harpoon и Tomahawk.

В марте издание Washington Examiner писало, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота.

В сентябре 2022 года в публикации Defense News сообщили, что большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту атомных подводных лодок ВМС США типа «Вирджиния» выполняют с задержкой из-за недостатка запасных частей.

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