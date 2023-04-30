Боец ЧВК «Вагнер» назвал оставшееся расстояние до полного взятия Артемовска

Штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое расстояние назвал РИА Новости боец частной военной компании «Вагнер».

По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

«Им (украинским военным — Примечание «Ленты.ру») «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — заявил боец.

Военный добавил, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.