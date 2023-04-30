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Боец ЧВК «Вагнер» назвал оставшееся расстояние до полного взятия Артемовска

Штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое расстояние назвал РИА Новости боец частной военной компании «Вагнер».

Боец ЧВК «Вагнер» назвал оставшееся расстояние до полного взятия Артемовска
© ТАСС

По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

«Им (украинским военным — Примечание «Ленты.ру») «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — заявил боец.

Военный добавил, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

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