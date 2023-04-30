Западные СМИ объяснили причину возможного провала ВСУ в наступлении

Украинским военным грозит провал в наступлении, сообщает New York Times.

Это связано с усталостью бойцов. Для успеха Киеву потребуется преодолеть укрепленные оборонительные рубежи армии России. Также в статье указывается на недостатки украинской армии. Запад заставляет Украину говорить об успехах бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны из-за проводимой Москвой специальной военной операции.

Также издание отмечает, что сокращаются запасы артиллерии и средств противовоздушной обороны. Официальные лица в США заявили о маловероятности того, что контрнаступление приведет к существенному изменению ситуации в пользу Киева.