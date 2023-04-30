Западные СМИ объяснили причину возможного провала ВСУ в наступлении
Украинским военным грозит провал в наступлении, сообщает New York Times.
Это связано с усталостью бойцов. Для успеха Киеву потребуется преодолеть укрепленные оборонительные рубежи армии России. Также в статье указывается на недостатки украинской армии. Запад заставляет Украину говорить об успехах бойцов и замалчивать то, что они сильно измотаны из-за проводимой Москвой специальной военной операции.
Также издание отмечает, что сокращаются запасы артиллерии и средств противовоздушной обороны. Официальные лица в США заявили о маловероятности того, что контрнаступление приведет к существенному изменению ситуации в пользу Киева.
В статье говорится, что военные России явно считают, что Запорожье имеет решающее значение для спецоперации. После зимнего перерыва российские силы начали обстреливать украинские военные позиции, а также города и населенные пункты, используя различные виды оружия, включая артиллерийские снаряды, управляемые ракеты и беспилотники иранского производства. Это может быть признаком того, что российские войска готовятся к собственной атаке или ожидают нападения Украины.