Названы калибры российских планирующих бомб

«Это наш российский ответ американским планирующим боеприпасам, например, JDAM. В то же время они ограничены по типу бомб, которые они могут применить. У наших эти крылышки ставят на калибры 500 и 1500 килограммов. На трех- и пятитонники ставить такое устройство я не вижу смысла, потому что это будет совершенно другое устройство», — сказал он.