Раскрыты три затягивающих контрнаступление ВСУ фактора

Украина может начать наступление в любой момент, но есть ряд факторов, которые его затягивают. Их раскрыло CNN.

Как сообщает издание, главный из таких факторов — сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который будет «огромным испытанием» для украинских военных. Она представляет собой «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту».

Второй фактор промедления заключается в отсутствии момента неожиданности, что признавали украинские официальные лица. Опасность заключается в том, что контрнаступление может превратиться в «бой на уровне дивизии, превращающийся в серию взводных столкновений», в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязнут.

Третий фактор заключается в явном преимуществе в воздухе, которое сохраняют российские силы, что «может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

Ранее The Times со ссылкой на обнародованные секретные материалы американской разведки сообщила, что ВСУ едва смогут добиться успехов в ходе контрнаступления.