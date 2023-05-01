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WSWS: НАТО ждут момента, чтобы захватить территории России

Страны НАТО ждут проигрыша России в военном конфликте с Украиной для захвата РФ в будущем. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

WSWS: НАТО ждут момента, чтобы захватить территории России
© NIDS/NATO Multimedia Library

«[Страны НАТО] не готовы принять свое исключение из перераспределения территории и природные ресурсы и доступ к финансовым преимуществам, которые, как они ожидают, вытекают из военного поражения России и ее распада на многочисленные государства», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что страны НАТО не являются сторонними наблюдателями украинского конфликта.

В Кремле не раз заявляли, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине. В январе президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории. По его словам, операция проводится также для защиты самой страны. В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР, передает RT.

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