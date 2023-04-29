Times: разведка США не верит в успех контрнаступления Киева

Согласно оценкам американской разведки, Украине в ходе контрнаступления, скорее всего, не удастся добиться больших успехов. А лучшее, что ей может сопутствовать в таком случае, это скромные территориальные завоевания, сообщает британская газета Times со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть данные.

— Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем скромные территориальные завоевания у окопавшихся российских войск, — говорится в сообщении газеты.

В начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление может начаться летом, но позже говорил, что оно начнется в ближайшее время. Опрошенные эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, так как это может быть частью кампании по дезинформации. Газета отмечает, что Украина быстро осваивает предоставленные странами НАТО танки и бронемашины, однако на Западе не уверены, что украинские командующие смогут адаптироваться к новым системам так же, как их солдаты на местах.

Кроме того, Киеву до сих пор не хватает надлежащей противовоздушной обороны для крупных наступательных операций, подводит итоги статья.