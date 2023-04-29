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Израильские истребители нанесли удар по провинции Хомс в Сирии

Сирийская провинция Хомс подверглась бомбардировке израильской военной авиации. Об ударе израильских истребителей сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Израильские истребители нанесли удар по провинции Хомс в Сирии
© ТК «Звезда»

«В ночь на 29 апреля, с 0.47 до 1.00, четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс», - рассказал Гуринов.

В результате бомбардировки были взорваны четыре бензовоза, двое мирных граждан получили ранения.

Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу обсудил с руководителями оборонных ведомств Турции, Сирии и Ирана двустороннее сотрудничество и аспекты обеспечения региональной и глобальной безопасности.

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