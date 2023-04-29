$80.51-1.0588.37-1.83

Klymenko Time: Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности

Власти Великобритании в рамках Фонда поддержки Украины намерены приобрести для Киева ракеты большой дальности и другую военную технику. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time.

Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности
© U.S. Air Force

По информации издания, главные требования к ударным системам заключаются в способности запускать с суши и моря ракеты с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

В сообщении указывается, что общая стоимость Фонда поддержки Украины на данный момент составляет свыше 520 млн фунтов стерлингов (более $650 млн).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимом Бэрроу, в ходе которой подчеркнул важность передачи стране западных самолетов и оружия. Он попросил у советника премьера Британии очередную партию оружия и самолетов и призвал Соединенное Королевство стать лидером «воздушной коалиции» для Украины.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий