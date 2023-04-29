Klymenko Time: Британия намерена закупить для Украины ракеты большой дальности
Власти Великобритании в рамках Фонда поддержки Украины намерены приобрести для Киева ракеты большой дальности и другую военную технику. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time.
По информации издания, главные требования к ударным системам заключаются в способности запускать с суши и моря ракеты с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.
В сообщении указывается, что общая стоимость Фонда поддержки Украины на данный момент составляет свыше 520 млн фунтов стерлингов (более $650 млн).
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимом Бэрроу, в ходе которой подчеркнул важность передачи стране западных самолетов и оружия. Он попросил у советника премьера Британии очередную партию оружия и самолетов и призвал Соединенное Королевство стать лидером «воздушной коалиции» для Украины.