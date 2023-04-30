В Киеве озвучили сроки освоения западных истребителей

По его словам, если раньше говорили, что пилотам для обучения владению западными истребителями надо до полугода, то начальник авиации ВВС Украины Сергей Голубцов сказал, что достаточно трех месяцев, надо «просто выучить хорошо английский язык и практиковаться в полетах», передает РИА «Новости».