$80.51-1.0588.37-1.83

Игнат: Для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16 нужно три месяца

Три месяца необходимо для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

В Киеве озвучили сроки освоения западных истребителей
© globallookpress.com

По его словам, если раньше говорили, что пилотам для обучения владению западными истребителями надо до полугода, то начальник авиации ВВС Украины Сергей Голубцов сказал, что достаточно трех месяцев, надо «просто выучить хорошо английский язык и практиковаться в полетах», передает РИА «Новости».

Defence24: Британия купит для Украины ракеты дальностью до 300 км

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что обучение пилотов управлению истребителями F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Он предположил, что в случае поставок таких самолетов Киеву, управлять ими будут иностранцы.

26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий