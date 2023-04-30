В Киеве озвучили сроки освоения западных истребителей

Игнат: Для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16 нужно три месяца
Три месяца необходимо для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
По его словам, если раньше говорили, что пилотам для обучения владению западными истребителями надо до полугода, то начальник авиации ВВС Украины Сергей Голубцов сказал, что достаточно трех месяцев, надо «просто выучить хорошо английский язык и практиковаться в полетах», передает РИА «Новости».
Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что обучение пилотов управлению истребителями F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Он предположил, что в случае поставок таких самолетов Киеву, управлять ими будут иностранцы.