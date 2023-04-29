В Пентагоне назвали лидера НАТО в Европе

Польша стала лидером среди союзников по НАТО в Европе. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Ее слова приводит издание The First News. По словам представителя Пентагона , восточный фланг Североатлантического альянса вместе с Польшей являются «стержнем» по укреплению обороны стран Европы.

Ранее сообщалось, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию в Европе. По данным издания The Telegraph, численность польских войск планируется увеличить до 300 тысяч военных. Также в планах Варшавы закупить тысячу танков, 288 южнокорейских РСЗО и множество другой военной техники у Южной Кореи, передает телеканал 360.