$80.51-1.0588.37-1.83

The Hill указала на сложности при наступлении Украины

В Пентагоне считают, что военный потенциал России не следует недооценивать, а ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки.

The Hill указала на сложности при наступлении Украины
© globallookpress.com

Издание отмечает, что в НАТО предоставили Киеву всё необходимое для контрнаступления, однако эксперты считают важным не возлагать на него слишком высоких надежд. Директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О’Хенлон заявил, что у него сохраняются «скромные ожидания» из-за мощности российских укреплений. Он также указал на ограниченные возможности Киева по обеспечению авиационной поддержки украинских подразделений, в том числе по мере удаления от своих баз.

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валандер призвала страны Запада «не делать ошибку», потому что, по её словам, «ставки слишком высоки».

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий