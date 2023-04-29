The Hill указала на сложности при наступлении Украины

Издание отмечает, что в НАТО предоставили Киеву всё необходимое для контрнаступления, однако эксперты считают важным не возлагать на него слишком высоких надежд. Директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О’Хенлон заявил, что у него сохраняются «скромные ожидания» из-за мощности российских укреплений. Он также указал на ограниченные возможности Киева по обеспечению авиационной поддержки украинских подразделений, в том числе по мере удаления от своих баз.