The Hill указала на сложности при наступлении Украины
В Пентагоне считают, что военный потенциал России не следует недооценивать, а ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки.
Издание отмечает, что в НАТО предоставили Киеву всё необходимое для контрнаступления, однако эксперты считают важным не возлагать на него слишком высоких надежд. Директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О’Хенлон заявил, что у него сохраняются «скромные ожидания» из-за мощности российских укреплений. Он также указал на ограниченные возможности Киева по обеспечению авиационной поддержки украинских подразделений, в том числе по мере удаления от своих баз.
Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валандер призвала страны Запада «не делать ошибку», потому что, по её словам, «ставки слишком высоки».