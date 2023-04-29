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Спецназ Судана утверждает, что сбил армейский самолет МиГ над Омдурманом

Суданские силы быстрого реагирования (спецназ) выступили в субботу с утверждением, что сбили военный самолет МиГ российского производства, принадлежавший суданской армии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Спецназ Судана заявил, что сбил самолет МиГ
© globallookpress.com

По данным представителя спецназа, "боевой самолет суданской армии МиГ был сбит в небе над Омдурманом", городом, прилегающим к Хартуму.

Командование суданской армии к настоящему моменту не дало комментариев.

Между тем, как передает телеканал Al Hadath, ожесточенные столкновения между сторонами конфликта отмечаются в одном из пригородов Хартума - аль Халфайя. Армия попросила местных жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицы указанного района.

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