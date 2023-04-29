Минобороны предложило поправки в положение о призыве
Минобороны РФ предложило внести поправки в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту, военкомы будет формировать электронные личные дела призывников, используя такие государственные информационные ресурсы как портал Госуслуг, системы в сферах здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.
В документе определяется перечень сведений, направляемых военкоматам в электронной форме. Полученные данные специалисты смогут использовать при принятии решений о предоставлении призывникам отсрочки или освобождения от призыва.
Также проект определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Согласно документу, гражданам РФ после вручения повестки будет запрещено выезжать из России.
В том случае, если законопроект будет принят, отмечается в пояснительной записке, изменения вступят в силу в августе 2023 года.