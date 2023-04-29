Минобороны предложило поправки в положение о призыве

Минобороны РФ предложило внести поправки в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, военкомы будет формировать электронные личные дела призывников, используя такие государственные информационные ресурсы как портал Госуслуг, системы в сферах здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.

В документе определяется перечень сведений, направляемых военкоматам в электронной форме. Полученные данные специалисты смогут использовать при принятии решений о предоставлении призывникам отсрочки или освобождения от призыва.

Также проект определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Согласно документу, гражданам РФ после вручения повестки будет запрещено выезжать из России.