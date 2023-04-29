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Стало известно о сбитом в районе Энергодара украинском беспилотнике

В Запорожской области был сбит используемый для диверсий украинский беспилотник американского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Стало известно о сбитом в районе Энергодара украинском беспилотнике
© соцсети

Как стало известно агентству, дрон был уничтожен в районе Энергодара. Беспилотник идентифицировали как модель Quantix Recon компании AeroVironmen.

«Было выявлено, что он (...) способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора», — приводит агентство слова военного.

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