Стало известно о сбитом в районе Энергодара украинском беспилотнике
В Запорожской области был сбит используемый для диверсий украинский беспилотник американского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Как стало известно агентству, дрон был уничтожен в районе Энергодара. Беспилотник идентифицировали как модель Quantix Recon компании AeroVironmen.
«Было выявлено, что он (...) способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора», — приводит агентство слова военного.