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SHOT: перед атакой ВСУ на Севастополь самолет-разведчик НАТО приблизился к Крыму

Перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, к Крымскому полуострову приблизился разведывательный самолет НАТО Boeing E-3 Sentry. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«По нашим данным, самолет-разведчик Boeing E-3 Sentry находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака нефтебазы, в том числе при помощи дронов Mugin-5», — написали в SHOT.

В telegram-канале уточнили, что самолет НАТО полетал над тем же местом, где упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа от ведомства пока не последовало.

В России отреагировали на атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Ранее, 29 апреля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании топливного резервуара в городе, предположительно, после удара беспилотного летательного аппарата. Спустя время губернатор сказал, что севастопольская нефтебаза, по предварительным данным, была атакована двумя дронами ВСУ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что инцидент является терактом, направленным на устрашение гражданского населения. Также он подчеркнул, что на причастных будет возложена ответственность.

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