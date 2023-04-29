Перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, к Крымскому полуострову приблизился разведывательный самолет НАТО Boeing E-3 Sentry. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«По нашим данным, самолет-разведчик Boeing E-3 Sentry находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака нефтебазы, в том числе при помощи дронов Mugin-5», — написали в SHOT.

В telegram-канале уточнили, что самолет НАТО полетал над тем же местом, где упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа от ведомства пока не последовало.