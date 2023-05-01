Экс-разведчик США Риттер: контрнаступление для армии Украины будет тяжелым

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление для армии Украины будет тяжелым. Его слова приводит ТАСС.

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По мнению Риттера, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

«Мне представляется, что украинская армия несет серьезные потери, для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение», — отметил бывший разведчик.

Ранее Риттер говорил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт из-за провала ВСУ.

Риттер полагает, что сейчас украинского политика пытаются склонить к тому, чтобы тот втянул НАТО в конфликт ради спасения Вооруженных сил Украины.