Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление для армии Украины будет тяжелым. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Риттера, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.
«Мне представляется, что украинская армия несет серьезные потери, для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение», — отметил бывший разведчик.
Ранее Риттер говорил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт из-за провала ВСУ.
Риттер полагает, что сейчас украинского политика пытаются склонить к тому, чтобы тот втянул НАТО в конфликт ради спасения Вооруженных сил Украины.
Однако он предупредил, что такие шаги со стороны Киева резко увеличат угрозу начала ядерного противостояния. Именно по этой причине американская сторона все чаще стала вмешиваться в принимаемые Украиной решения, чтобы не допустить подобной эскалации.