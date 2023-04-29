Российские военные сорвали контратаки ВСУ на Артемовск

Военнослужащие ВС РФ продолжают вести активные действия на западе Артемовска. Работу штурмовых отрядов поддерживают с флангов подразделения ВДВ, пишет пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что полевая артиллерия, тяжелые огнеметные системы, а также авиация нанесли ряд ударов по противнику. Действия артиллеристов и летчиков предотвратили попытки ВСУ контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное.

По данным Минобороны, за сутки было совершенно в этом районе семь самолетовылетов. Кроме того, артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 58 огневых задач.

В общей сложности, на Донецком направлении было уничтожено за сутки свыше 575 наемников, солдат и офицеров противника, два танка, три БМП, две станции AN/TPQ-50.

В Минобороны подчеркнули, что, кроме того, вечером 28 апреля был нанесен удачный удар высокоточным оружием по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

Ранее сообщалось, что в боях под Артемовском погиб американский наемник Эдвард Уолтер Уилтон.