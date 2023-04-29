ВС РФ нанесли удар по командному составу группировки ВСУ "Херсон"
Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен 28 апреля. В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута.
Накануне в Минобороны РФ заявили о ракетном ударе, с помощью которого был уничтожен украинский объединенный штаб обороны Артемовска.