СМИ: немецкие инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению

Немецкие инструкторы готовят украинских военнослужащих к боям в условиях плотной городской застройки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что обучение украинцев проходит на базах Бундесвера по всей Германии. В общей сложности, курсы проходят свыше 1000 военнослужащих.

Будущих спецназовцев готовят к возможному контрнаступлению, обучают вести боевые действия в населенных пунктах. Также на базах учатся экипажи основных боевых танков «Леопард-2» и САУ Panzerhaubitze 2000.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым.