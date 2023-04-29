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СМИ: немецкие инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению

Немецкие инструкторы готовят украинских военнослужащих к боям в условиях плотной городской застройки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что обучение украинцев проходит на базах Бундесвера по всей Германии. В общей сложности, курсы проходят свыше 1000 военнослужащих.

Будущих спецназовцев готовят к возможному контрнаступлению, обучают вести боевые действия в населенных пунктах. Также на базах учатся экипажи основных боевых танков «Леопард-2» и САУ Panzerhaubitze 2000.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым.

Эксперты раскритиковали слова президента. По их мнению, в текущей ситуации ВСУ не способны к широкомасштабным боевым действиям.

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