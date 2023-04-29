СМИ: немецкие инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению
Немецкие инструкторы готовят украинских военнослужащих к боям в условиях плотной городской застройки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что обучение украинцев проходит на базах Бундесвера по всей Германии. В общей сложности, курсы проходят свыше 1000 военнослужащих.
Будущих спецназовцев готовят к возможному контрнаступлению, обучают вести боевые действия в населенных пунктах. Также на базах учатся экипажи основных боевых танков «Леопард-2» и САУ Panzerhaubitze 2000.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым.
Эксперты раскритиковали слова президента. По их мнению, в текущей ситуации ВСУ не способны к широкомасштабным боевым действиям.