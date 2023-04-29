FT: все переданные Украине Италией самоходки не были готовы к бою

Все 20 самоходных гаубиц, которые Италия в 2023 году передала Украине, оказались не пригодны к боевым действиям. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Как указывает издание, это не единственная проблема, возникшая с полученной Киевом от его западных союзников военной техникой, что необходимо учитывать при оценке готовности ВСУ к контрнаступлению. На прошлой неделе журнал The Economist сообщал о том, что МиГ-29, полученные Украиной от Польши и Словакии разбираются на запчасти, так как находятся в нелетном состоянии.

Правительство Словакии в марте одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. При этом заранее оговаривалось, что у трех поставляемых самолетов нет двигателей. От Польши Украина получила четыре МиГ-29, в ближайшее время Варшава должна передать Киеву еще четыре. Кроме того, обсуждается передача в распоряжение ВСУ еще шести польских МиГ-29, которые сейчас проходят техническое обслуживание.