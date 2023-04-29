Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

«Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории», — заключил предприниматель.