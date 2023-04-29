Мобилизация: последние новости на сегодня 29 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Вторая волна мобилизации в России начнется при условии вмешательства НАТО в конфликт на Украине

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Российская армия в данный момент не нуждается в новом притоке живой силы. Однако вторая волна мобилизации может начаться, если в борьбу вступит западный военно-политический блок НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, пишет 2x2.su.

Он рассказал, что командование Вооруженных сил РФ свело к минимуму разрыв в численности личного состава в зоне боевых действий и не нуждается в дополнительных бойцах. Однако в случае вмешательства в конфликт Североатлантического альянса руководство армии РФ может прибегнуть к крайним мерам.

Баранец подчеркнул, что российская сторона не может предсказать все варианты развития событий. Есть вероятность, что вторая волна мобилизации станет ответом на действия НАТО и Украины, сказал он.

В Белгороде проведут благотворительный концерт в поддержку мобилизованных

В Белгороде 4 мая состоится благотворительный концерт местной рок-группы «НаСамомDeле СВОИ». Музыканты организовали его с целью помочь мобилизованным гражданам, а также их родственникам и семьям, пишет Fonar.tv.

Как говорится в публикации, все заработанные на мероприятии деньги пойдут в Фонд поддержки военнослужащих и их семей, а также на оказание всесторонней помощи мобилизованным жителям Белгородской области.

Мобилизованный из Новосибирской области рассказал о своем опыте военной службы

Мобилизованный житель Новосибирской области приехал домой на время отпуска и поделился своими впечатлениями от военной службы в зоне боевых действий. Об этом пишет Atas.info.

Иван Мисюкевич рассказал, что его призвали через девять месяцев после возвращения со срочки. У него была возможность остаться дома, но он предпочел уйти на фронт. На тот момент ему было 20 лет, в сентябре 2023 года исполнится 21.

Солдат признался, что самое сложное в зоне боевых действий — уберечь жизни товарищей.

«В стрелковом бою ты еще можешь его закрыть своим телом, если ранят, ты его вытащишь. А когда обстрел из минометов, из гаубиц, уже никак не можешь помочь», — рассказал он.