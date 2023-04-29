Спецоперация на Украине 29 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 апреля 2023 года.

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Военный аналитик объяснил цели российских ударов по штабам и базам ВСУ

Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что российская сторона наносит удары по базам и штабам Вооруженных сил Украины в качестве предупредительной меры для срыва масштабного наступления в Донбассе. Об этом он рассказал в беседе с «Лента.ру»

Эксперт подчеркнул, что удары были точными и массированными, а потери среди командования войсками Украины могут повлиять на решение Киева идти в контрнаступление.

Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления

Руководство Вооруженными силами Украины приказало солдатам экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны армии Украины Владимир Киндюк, пишет РИА Новости.

«Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить», — пояснил он, добавив, что патронов у армии Украины не хватает, поэтому и приходится обдумывать каждый выстрел.

Киндюк также поделился, что украинские военнослужащие сомневаются в успехе контрнаступления, так как кадровых военных не хватает, а на позициях остались только мобилизованные солдаты.

Операция по ликвидации ВСУ в Артемовске продолжается

В Министерстве обороны РФ заверили, что операция по ликвидации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжается. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.