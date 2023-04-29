$80.51-1.0588.37-1.83

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую разведгруппу в районе села Марфополь в Пологовском районе Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Его слова передает РИА Новости.

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу
© globallookpress.com

Гордеев уточнил, что была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, во время операции ликвидировано трое украинских военных.

Также он рассказал, что в районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме этого, расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» были уничтожены грузовик и трое боевиков.

Гордеев сообщил о том, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка в Ореховском районе Запорожской области.

Ранее в апреле российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на запорожском направлении во время ликвидации опорных пунктов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий