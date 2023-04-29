Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации

Сухопутные силы США приостанавливают полеты своей авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление войск.

Отмечается, что все армейские летчики будут оставаться без полетов до тех пор, пока они не пройдут необходимые тренировки. Исключение сделано только для тех, кто задействован в «критических миссиях».