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Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации

Сухопутные силы США приостанавливают полеты своей авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление войск.

Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации
© globallookpress.com

Отмечается, что все армейские летчики будут оставаться без полетов до тех пор, пока они не пройдут необходимые тренировки. Исключение сделано только для тех, кто задействован в «критических миссиях».

Начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл отметил, что во время этой приостановки руководство сосредоточится на том, чтобы «пилоты и другие члены экипажей получили знания, подготовку и осведомленность, необходимые для безопасного выполнения поставленных задач».

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