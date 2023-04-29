Экс-советник Пентагона рассказал об ожиданиях США от спецоперации

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд будет гнуть свою линию до тех пор, пока российские танки не достигнут границы Польши. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, пишет «Лента.ру».

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Он указал, что Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации президента Джо Байдена.

«Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — подчеркнул Макгрегор.

Он считает такую позицию очень опасной, однако вместе с тем заверил, что слова Нуланд не представляют позицию Белого дома, а потому не имеют реального веса.

Вместе с тем экс-советник Пентагона отметил, что руководство Польши опасается прямого военного конфликта с Россией и воздерживается от использования польских войск для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).