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1 час назад

Экс-советник Пентагона рассказал об ожиданиях США от спецоперации

Елена Прошина

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд будет гнуть свою линию до тех пор, пока российские танки не достигнут границы Польши. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, пишет «Лента.ру».

Экс-советник Пентагона рассказал об ожиданиях США от спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации президента Джо Байдена.

«Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — подчеркнул Макгрегор.

Он считает такую позицию очень опасной, однако вместе с тем заверил, что слова Нуланд не представляют позицию Белого дома, а потому не имеют реального веса.

Вместе с тем экс-советник Пентагона отметил, что руководство Польши опасается прямого военного конфликта с Россией и воздерживается от использования польских войск для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Дуглас Макгрегор предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что в случае отказа от мирных переговоров с российской стороной его будут ждать серьезные последствия вплоть до отставки. Полковник уверен, что только дипломатическое урегулирование конфликта поможет Киеву избежать еще больших потерь на фронте.

«Откуда у них столько оружия?» В ВСУ пожаловались на превосходство России

Армия,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Пентагон,
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