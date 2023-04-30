Express: четыре человека погибли в результате стрельбы в португальском Сетубале

Четыре человека погибли в результате стрельбы в португальском городе Сетубал, сообщает Express. По данным издания, стрельба произошла в центре города. Подозреваемый стрелок покончил с собой, когда офицеры полиции прибыли на место происшествия. "Инцидент произошел сегодня в 8 утра рядом с Авенида Белу-Оризонти в Сетубале. На место прибыли экстренные службы, которые обнаружили, что трое из четырех уже мертвы, а четвертый "покончил с собой", когда прибыла полиция", - говорится в публикации. Сообщается, что правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Ранее телеканал ABC News сообщал, что пять человек погибли в результате стрельбы в Кливленде в штате Техас. Отмечается, что подозреваемый — латиноамериканец, вооруженный винтовкой типа AR-15, находился в состоянии опьянения. Инцидент произошел в районе Лоункрест на улице Пальметто.