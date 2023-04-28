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Пентагон: Госдеп одобрил продажу Британии 768 американских управляемых ракет за $31,2 млн

В агентстве по оборонному сотрудничеству США заявили, что американская администрация одобрила потенциальную продажу Великобритании 768 управляемых ракет APKWS-II. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет за $31,2 млн
© Газета.Ru

В публикации отмечается, что стоимость сделки с сопутствующим оборудованием, запчастями, документацией и транспортировкой оценивается в $31,2 млн.

"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Великобритании Advanced Precision Kill Weapon System-II на оценочную сумму в 31,2 миллиона долларов", — говорится в заявлении.

Агентство, которое действует в структуре Минобороны США, направило соответствующее уведомление в американский конгресс.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Бахрейну 12 боевых вертолетов AH-1Z на $911,4 млн.

В стоимость поставок войдут 14 ракет Hellfire и 56 ракет APKWS-II с лазерным наведением, 12 пулеметов, системы навигации, связи и другое оборудование.

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