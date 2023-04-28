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В России рассказали о попытках ВСУ восстановить Антоновский мост в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне с помощью инженеров США, они следуют их рекомендациям и используют понтонные переправы. Об этом сообщил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает РИА Новости.

В России рассказали о попытках ВСУ восстановить Антоновский мост в Херсоне
© globallookpress.com

По его словам, такие выводы можно сделать «по крупицам» информации из открытых источников, в том числе западных СМИ.

Клинцевич отметил, что США подробно изучили состояние основной конструкции и наплавного моста, понтонные переправы, часть из которых затоплена или подлежит замене. Он подчеркнул, что речи о полном восстановлении моста не идет.

«Они посмотрели, что при существующей схеме можно использовать этот мост, подогнать баржи там, где они вышли из строя, поверх подтопленных закрепить новые и тем самым восстановить», — пояснил эксперт.

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По его словам, по подобным переправам смогут проходить танки и другая современная техника, поскольку понтоны, переданные Украине из Франции и Канады, ее выдерживают.

В ноябре военный аналитик Алексей Леонков объяснил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне подорвали, чтобы сделать его непригодным для ремонта. Для этого, по его словам, мост был подорван в районе опор — в результате уничтожаются сразу несколько пролетов.

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