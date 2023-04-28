Кадыров рассказал об отправке группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, на борту с добровольцами, который вылетел из Международного аэропорта Грозный, присутствовало 17 представителей чеченского народа.

«Все они по зову души и сердца приняли решение отправиться в Донбасс и на Украину защищать интересы Родины», – написал Кадыров.

Он также добавил, что каждый из них прошёл подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. А расходы на проживание и экипировку во время обучения взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.