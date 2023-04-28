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Кадыров рассказал об отправке группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров рассказал об отправке группы добровольцев в зону СВО
© ТАСС

По словам Кадырова, на борту с добровольцами, который вылетел из Международного аэропорта Грозный, присутствовало 17 представителей чеченского народа.

«Все они по зову души и сердца приняли решение отправиться в Донбасс и на Украину защищать интересы Родины», – написал Кадыров.

Он также добавил, что каждый из них прошёл подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. А расходы на проживание и экипировку во время обучения взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Будущие воины довольны условиями, предоставленными Чеченской Республикой, которая с самого начала проведения специальной военной операции принимает самое активное участие по набору, подготовке и отправке добровольцев в Донбасс и на Украину», – добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.

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