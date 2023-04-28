В Турции сообщили о первом полете ударного вертолета АТАК-2

Турецкий тяжелый ударный вертолет Т2, разработанный в рамках проекта АТАК-929, сегодня, 28 апреля, успешно совершил свой первый полет. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.

«Тяжелый ударный вертолет T2, разработанный в рамках проекта ATAK-929, сегодня успешно выполнил свой первый полет. Он будет нести около 1,5 тонны боеприпасов», — говорится в сообщении.

В издании напомнили, что работы по созданию вертолета

стартовали в Турции 17 февраля 2019 года. Его азработки велись за счет внутренних и национальных ресурсов. В прошедшее воскресенье, 23 апреля, был выполнен первый запуск двигателя, который прошел успешно.