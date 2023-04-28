В Киеве жестко высказались о словах Зеленского про контрнаступление

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врёт о готовности контрнаступления ВСУ. Об этом Соскин рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, заявления Зеленского далеки от правды и на самом деле контрнаступление не готово.

«Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. <…> Никакое наступление не готово», – рассказал Соскин.

Он также добавил, что Киев не справляется с ситуацией и создаёт лишь видимость работы по налаживанию обороны Украины. Соскин также посоветовал Зеленскому и Залужному подумать об отставке.