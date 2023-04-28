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В Киеве жестко высказались о словах Зеленского про контрнаступление

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врёт о готовности контрнаступления ВСУ. Об этом Соскин рассказал на своем YouTube-канале.

В Киеве жестко высказались о словах Зеленского про контрнаступление
© globallookpress.com

По его словам, заявления Зеленского далеки от правды и на самом деле контрнаступление не готово.

«Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. <…> Никакое наступление не готово», – рассказал Соскин.

Он также добавил, что Киев не справляется с ситуацией и создаёт лишь видимость работы по налаживанию обороны Украины. Соскин также посоветовал Зеленскому и Залужному подумать об отставке.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не станет «последней битвой».

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