В армии Судана заявили о контроле почти над всей территорией страны

Вооруженные силы Судана в настоящее время контролируют всю территорию страны, за исключением нескольких районов западного региона Дарфур. Об этом заявил в пятницу командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Армия контролирует весь Судан, за исключением нескольких районов Дарфура", - указал аль-Бурхан, слова которого привел телеканал Al Hurra.

По его утверждению, вооруженные силы "могут разрешить конфликт за очень короткое время, но армия действует так, чтобы сохранить инфраструктуру и защитить гражданское население".

"Это, - добавил командующий, - является вопросом национальной ответственности".