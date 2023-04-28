Bild: Киев готовит боевых байдарочников для форсирования Днепра

Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования реки Днепр, сообщили немецкие СМИ.

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Bild со ссылкой на источник пишет, что Украина с января 2023 года закупает специальную технику и привлекает экспертов для форсирования Днепра.

Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил около 40 украинских военных. В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.

Киевский режим считает, что байдарки самым подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. Кроме того, на борт каждой байдарки наносят специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра.