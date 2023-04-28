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СМИ: ФРГ планирует произвести до 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины

Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года. Об этом в пятницу сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ФРГ планирует произвести 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины
© globallookpress.com

По данным издания, в Германии за производство снарядов будет отвечать концерн Rheinmetall. При этом он использует для изготовления боеприпасов отдельные элементы, поступающие из Австралии и ЮАР.

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение 2 млрд евро из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами Евросоюза. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.

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