ФРГ планирует произвести 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины

Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года. Об этом в пятницу сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, в Германии за производство снарядов будет отвечать концерн Rheinmetall. При этом он использует для изготовления боеприпасов отдельные элементы, поступающие из Австралии и ЮАР.