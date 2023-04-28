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Чехия планирует передать Украине технологии для производства оружия

Во время переговоров в Киеве президент Чехии Петр Павел заявил, что передаст Украине технологии для производства личного вооружения военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чехия планирует передать Украине технологии для производства оружия
© globallookpress.com

Он также добавил, что в перспективе Чехия может открыть на территории Украины частное или полное производство оружия.

«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», – заявил он.

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28 апреля президенты Чехии и Словакии прилетели на переговоры в Киев. В планы глав государств входит встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинского правительства. При этом о дата поездки не сообщалась заранее в целях безопасности.

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