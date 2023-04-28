Чехия планирует передать Украине технологии для производства оружия

Во время переговоров в Киеве президент Чехии Петр Павел заявил, что передаст Украине технологии для производства личного вооружения военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что в перспективе Чехия может открыть на территории Украины частное или полное производство оружия.

«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», – заявил он.