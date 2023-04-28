Тайвань, Япония и США готовятся к возможным агрессивным действиям КНР
Представитель администрации Тайваня во Франции Франсуа Ву в интервью агентству Bloomberg, что Тайвань, Япония, США и другие страны ведут подготовку к возможным агрессивным действиям со стороны Китая.
«Я думаю, что Тайвань, Япония, США и другие страны готовятся к возможным агрессивным действиям со стороны Китая», — сказал Ву.
Также он отметил, что КНР стремится изменить мировой порядок, а «ситуация с послом доказывает их образ мышления».
Ранее посла КНР во Франции Лу Шайе вызвали в дворец министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе после заявлений об исторической принадлежности Крыма России.
Позже в посольстве КНР в Париже заявили, что посол Лу Шайе высказал личную точку зрения по Крыму.
В МИД Китая позже заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР, а позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась. Текст интервью Лу Шайе удалили из аккаунта посольства в соцсети WeChat.