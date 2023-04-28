Тайвань, Япония и США готовятся к возможным агрессивным действиям КНР

Представитель администрации Тайваня во Франции Франсуа Ву в интервью агентству Bloomberg, что Тайвань, Япония, США и другие страны ведут подготовку к возможным агрессивным действиям со стороны Китая.

«Я думаю, что Тайвань, Япония, США и другие страны готовятся к возможным агрессивным действиям со стороны Китая», — сказал Ву.

Также он отметил, что КНР стремится изменить мировой порядок, а «ситуация с послом доказывает их образ мышления».

Ранее посла КНР во Франции Лу Шайе вызвали в дворец министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе после заявлений об исторической принадлежности Крыма России.

Позже в посольстве КНР в Париже заявили, что посол Лу Шайе высказал личную точку зрения по Крыму.